So bereiten sich die Platzbetreiber in Bernburg und Gerlebogk auf die Touristen vor, das ist dort in diesem Jahr neu und für diese Wochenenden muss man sich mit der Buchung beeilen.

Bernburg/Gerlebogk/MZ. - Schaut Dominik Sommer in seinen Buchungskalender, sind die Seiten mit den Wochenenden vom Männertag und Pfingsten schon prall gefüllt. „Wir sind da komplett ausgebucht“, sagt der Betreiber des Campingplatzes an der „Schifferklause“ in Bernburg. Der Platz direkt am Saaleufer, den er seit 2021 mit seiner Partnerin Helena Wójtowicz betreibt, hat sich inzwischen bei den Campern aus ganz Europa herumgesprochen.