Das Hollsteitzer Künstlerpaar Kerstin und Roland Lindner gestalten ab September einen größeren Platz im Flamarium in Kabelsketal. Was es sonst derzeit für spannende Projekte gibt.

Was die Jahreszeiten mit einem Flamarium zu tun haben

Der Künstler Roland Lindner arbeitet in seiner Werkstatt an einem Auftrag zum Thema Jahreszeiten.

Hollsteitz/MZ. - Eine Ausstellung in einer Naumburger Kirche, ein neuer Puzzlestein in der Kreisstadt und ein größeres Projekt im Krematorium Flamarium in Kabelsketal-Osmünde. Bei dem Künstlerehepaar Kerstin und Roland Lindner stehen derzeit wieder einige spannende Aufgaben auf der Tagesordnung.