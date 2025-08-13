Das bekannte Wittenberger Unternehmen „MyCare“ hat vor, umzuziehen. Warum der Standort an der Triftstraße umstritten ist.

„MyCare“ will Neubau auf grüner Wiese in Wittenberg: Was geplant ist

Auf dieser Wiese soll ein Logistikkomplex errichtet werden. Nicht alle Anwohner freuen sich über das Projekt.

Wittenberg/MZ. - Leicht hat es sich Wittenbergs Stadtrat nicht gemacht, jetzt ist die Entscheidung aber gefallen: Mit breiter Mehrheit, bei fünf Nein-Stimmen und vier Enthaltungen wird der so genannte vorhabenbezogene Bebauungsplan „Elstervorstadt Gewerbegebiet MyCare Büro und Logistikkomplex“ beschlossen.