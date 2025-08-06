Um die Terminketten des Investors, der Online-Versandapotheke MyCare, nicht zu gefährden, ruft die Stadt die Wittenberger Räte vorzeitig aus der Sommerpause. Was in der Triftstraße geplant ist.

MyCare ist noch in der Wittenberger Friedrichstraße.

Wittenberg/MZ/JJT. - Recht kurzfristig sind im Terminkalender des Wittenberger Stadtrats zwei Termine aufgetaucht. In außerplanmäßigen Sitzungen beschäftigen sich am kommenden Montag erst der Bauausschuss und direkt danach dann der Stadtrat mit dem Bebauungsplan, der den neuen Logistikkomplex der Versandapotheke MyCare zwischen Potsdamer Ring und Triftstraße ermöglichen soll.