Im September feiert Bad Dürrenberg wieder sein Brunnenfest – erstmals seit 2019 wieder so, wie es die Bewohner der Solestadt kennen: in Verantwortung der Stadt und im Kurpark. Wie viel die Eintrittskarten kosten und welche Vorverkaufsstellen es gibt. Und weshalb der Eintritt im nächsten Jahr deutlich teurer werden soll.

Diese Neuerungen gibt es beim diesjährigen Brunnenfest

Bad Dürrenberg/MZ. - Borlachspiel vorm Borlachturm, Bühnenprogramm und Händler- und Vereinsstände im Kurpark, der Festumzug durch die Stadt und ein Höhenfeuerwerk: Das Bad Dürrenberger Brunnenfest wird nach einigen Jahren, die von der Vorbereitung und der Durchführung der Landesgartenschau geprägt waren, in diesem Jahr erstmals wieder so stattfinden, wie es die Bewohner der Solestadt seit vielen Jahren kennen.