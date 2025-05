"Outtour“ in Kirchscheidungen an der Unstrut

Kirchscheidungen/TRA. - Wer nahe der Unstrut campen will, kann neben dem Naumburger Blütengrund auch auf „ausgezeichnete“ Alternativen zurückgreifen. Die Saale-Unstrut Tourismus GmbH hat einem weiteren touristischen Betrieb die Auszeichnung „Glanzlicht Saale-Unstrut“ übergeben: Wie mitgeteilt wird, durchlief „Outtour Aktivreisen“ aus Kirchscheidungen als erster Campinganbieter erfolgreich den Produktcheck in der Kategorie Beherbergung. Direkt an der ruhigen Unstrut gelegen, laden die kirschroten Schäferwagen von „Outtour“ zum Campingvergnügen mitten in der Natur ein.