Der Zeitzer Bahnhof verwandelt sich zum mobilen Klassenzimmer. Im Revolution Train setzen sich Schüler mit Alkohol, Nikotin und Drogen auseinander. Wie das bei den Jugendlichen ankommt.

Ein Waggon im Revolution Train: Schulsozialarbeiterin Alexandra Mazanneck erklärt den Lebensbaum. Welche Pläne haben wohl ihre Schüler?

Zeitz/Mz. - „Ja, na klar hab ich schon mal Alkohol getrunken und geraucht“, sagt Lukas und schubst seinen Nachbarn an. „Ja, ich auch“ sagt der andere Lucas. Die Achtklässler aus einer Zeitzer Schule gehören zu rund 450 Gästen, die am Montag den Revolution Train auf dem Zeitzer Bahnhof besuchten. Dabei handelt es sich um ein Drogenpräventionsprojekt aus Tschechien. Der Zug versteht sich als interaktive Prävention gegen den Konsum psychoaktiver Substanzen wie Tabak, Alkohol und anderer, meist illegaler, Drogen.