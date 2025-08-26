weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Schwerer Zusammenstoß auf B85: Erneut Unfall am Kyffhäuser - Helikopter bringt schwer verletzten Motorradfahrer ins Krankenhaus

Schwerer Zusammenstoß auf B85 Erneut Unfall am Kyffhäuser - Helikopter bringt schwer verletzten Motorradfahrer ins Krankenhaus

In den 36 Kurven der B 85 von Kelbra hoch zum Kyffhäuserdenkmal hat es erneut einen schweren Unfall gegeben. In einem Baustellenbereich stießen ein Transporter und ein Motorrad frontal zusammen. Die Straße musste komplett gesperrt werden.

Von Frank Schedwill Aktualisiert: 26.08.2025, 07:32
Das Motorrad wurde bei dem Zusammenstoß mit dem Transporter auf der B 85 stark beschädigt.
Das Motorrad wurde bei dem Zusammenstoß mit dem Transporter auf der B 85 stark beschädigt. (Foto: Feuerwehr Kelbra)

Kelbra - Auf der B 85 bei Kelbra hat es erneut gekracht. Gegen 17.15 Uhr am Montag sind auf der kurvenreichen Bundesstraße aus noch ungeklärter Ursache ein Motorrad und ein Transporter frontal zusammengestoßen.