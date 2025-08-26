Schwerer Zusammenstoß auf B85 Erneut Unfall am Kyffhäuser - Helikopter bringt schwer verletzten Motorradfahrer ins Krankenhaus
In den 36 Kurven der B 85 von Kelbra hoch zum Kyffhäuserdenkmal hat es erneut einen schweren Unfall gegeben. In einem Baustellenbereich stießen ein Transporter und ein Motorrad frontal zusammen. Die Straße musste komplett gesperrt werden.
Aktualisiert: 26.08.2025, 07:32
Kelbra - Auf der B 85 bei Kelbra hat es erneut gekracht. Gegen 17.15 Uhr am Montag sind auf der kurvenreichen Bundesstraße aus noch ungeklärter Ursache ein Motorrad und ein Transporter frontal zusammengestoßen.