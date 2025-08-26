Im Süden von Weißenfels ist ein Feuer auf einem Recyclinghof ausgebrochen. Etwa 50 Feuerwehrleute sind derzeit dort im Einsatz.

Lagerhalle in Weißenfels steht in Flammen - Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten

In Weißenfels steht eine Lagerhalle auf einem Recyclinghof in Flammen.

Weißenfels. - Auf einem Recyclinghof in Weißenfels (Burgenlandkreis) ist eine Lagerhalle in Brand geraten. Wie eine Sprecherin des Landkreises mitteilte, brennt die Halle seit dem frühen Morgen.

Rund 50 Feuerwehrleute seien im Einsatz. Sie versuchten, ein Übergreifen der Flammen auf Bürogebäude und weitere Lagerflächen zu verhindern.

Ein Feuerwehrmann sei bei den Löscharbeiten leicht verletzt worden. Anwohner wurden in einem Umkreis von drei Kilometern aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.