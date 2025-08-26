Fünf junge Leute haben im August ihre dreijährige Ausbildung zum Forstwirt in Dessau begonnen. Neu am Jagdschloss Haideburg sind aber auch ihre Ausbilder. Woher sie kommen und warum sie sich der Arbeit im Wald verschrieben haben.

Sönke Wichmann, Mia Thieme, Elias Hennig, Oscar Mandel und Matti Allrich (v.r.n.l.) haben am 1. August ihre Ausbildung im Betreuungsforstamt Dessau begonnen. Neu sind auch die Ausbilder im Forstamt: Tobias Günther (hinten rechts) sowie André Wildner.

Dessau/MZ. - Ein Traum ist für alle fünf in Erfüllung gegangen – vier junge Männer und eine Frau. Seit dem 1. August sind sie am Dessauer Betreuungsforstamt des Landeszentrums Wald die Neuen. In drei Jahren werden sie hier zu Forstwirt und -wirtin ausgebildet.

Mit den fünf neuen Auszubildenden lernen am Jagdschloss Haideburg, dem Sitz des Betreuungsforstamtes, nun insgesamt 13 junge Menschen, sagt Jürgen Kristin, der als Funktionsbeamter für den Waldschutz und die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Je vier Auszubildende gibt es im zweiten und dritten Lehrjahr.

Liebe zur Natur eint die Auszubildenden und ihre Ausbilder

Fast 70 Bewerbungen waren für den Ausbildungsstart im August im Betreuungsforstamt eingegangen. Nach einer Bewerbungsflaute, die vor ein paar Jahren herrschte, wollen wieder mehr junge Menschen in der Forstwirtschaft arbeiten. Und hier werden sie auch gebraucht, erklären die beiden Forstwirtschaftsmeister Tobias Günther und André Wildner, die die angehenden Forstwirte in der Ausbildung begleiten. „Der Wald leidet unter Klimastress. Ihn zu erhalten, braucht es Fachkräfte, damit auch die Enkel später noch Wald haben.“

Für Sönke Wichmann ist es schon die zweite Ausbildung. Landwirt wollte er ursprünglich werden. Über einen Freund, der am Dessauer Forstamt angestellt ist, kam der Quellendorfer hierher. Und Überschneidungen mit der Forst gab es für den 20-Jährige schon zuvor. Bei der Freiwilligen Feuerwehr. Denn was es für die Forstwirte heißt und in der Folge bedeutet, wenn die Feuerwehr zum Waldbrand gerufen wird, hat er schon erfahren.

Auch Mädchen sind in der Ausbildung willkommen

Mia Thieme kommt aus Kleckewitz (Raguhn-Jeßnitz). „Schon als Kind war ich naturverliebt und gerne draußen“, erzählt sie 17-Jährige. Zwei Praktika am Forstamt hatte sie zuvor gemacht und dringt nun ein in eine Männerdomäne. „Es ist erfrischend, wenn tatkräftige Mädchen dabei sind“, findet Jürgen Kristin. Viele Mädchen scheuen sich seiner Erfahrung noch, den Beruf im Wald zu ergreifen. Dabei, so hat er beobachtet, hätten Mädchen oft den größeren Ansporn beim Verrichten der Arbeit, sie seien auch strukturierter und nicht weniger talentiert als Jungs.

Den weitesten Weg nach Dessau nimmt Elias Hennig auf sich. Der 18-Jährige wohnt in Klitzschen, einem Ortsteil von Mockrehna in Sachsen. Fünf Jahre stand für ihn schon fest, er wolle Forstwirt werden. Sein Abitur hat er in der Tasche und sich bei verschiedenen Ausbildungsbetrieben beworben. „Hier bin ich nach dem Bewerbergespräch mit dem besten Gefühl nach Hause gegangen“, gesteht er, warum er nun eine Stunde Fahrtweg auf sich nimmt. Und die Entscheidung, weiß er, war richtig. „Das Betriebsklima hier ist super!“

Azubis haben sich schon nach kurzer Zeit gut zusammengefunden

Das bestätigt auch Oscar Mandel. Der 19-Jährige aus Raguhn-Jeßnitz sei schon immer gerne draußen gewesen, wolle keinen Schreibtischberuf. „Mit meinen Kollegen verstehe ich mich schon nach kurzer Zeit bestens“, freut er sich.

Matti Allrich aus Dessau hat es seinem Bruder nachgemacht. Der macht seit dem letzten Jahr seine Ausbildung in Haideburg. „Ich habe verschiedene Praktika absolviert“, sagt der 18-Jährige. Er hat Erfahrungen in der Gastronomie und im Heizung-Sanitär-Handwerk gesammelt. „Aber hier hat es mir am besten gefallen“, gesteht er. „Hier macht es Spaß.“

Tobias Günther und André Wildner sind für die Ausbildung am Forstamt zuständig

Doch nicht nur die fünf Auszubildenden sind neu, auch ihre Ausbilder. Tobias Günther, der ab 2003 in Dessau gelernt hatte, aber nach der Lehre wegen eines Einstellungsstopps nicht übernommen wurde, obwohl er sie als Zweitbester im Land abgeschlossen hatte, kam nach Jahren in der Privatwirtschaft 2020 zurück in seinen Ausbildungsbetrieb und hatte drei Jahre lang schon vertretungsweise junge Forstwirte ausgebildet. Nun ist der Coswiger gemeinsam mit André Wildner aus Griebo für den Nachwuchs zuständig.

Wildner hatte ab 2011 in einem Privatunternehmen gelernt, dort danach auch gearbeitet. „Ich hatte das Bedürfnis, mein Wissen weiterzugeben“, erzählt er. Sein Weg führte zum Forstlichen Bildungszentrum Magdeburgerforth, wo er bereits in der überbetrieblichen Ausbildung von Forstwirtlehrlingen und in der Qualifizierung von Erwachsenen tätig war.

Nachwuchs hat gute Chancen auf eine Übernahme

Die jungen Leute, die sie nun ausbilden, freuen sich die Forstwirtschaftsmeister, haben alle gute Chancen, in der Region übernommen zu werden. Die Ausbildung in Dessau ist seit vielen Jahren sehr erfolgreich.

In diesem Jahr haben Auszubildende des Betreuungsforstamtes wieder sehr gut abgeschlossen und im Landesvergleich unter rund 30 Azubis den zweiten und dritten Platz belegt. Zwei der neuen Forstwirte wurden vom Betreuungsforstamt übernommen, zwei arbeiten nun für den Landesforstbetrieb. Eine junge Frau wird nun in Tharandt Forstwirtschaft studieren.