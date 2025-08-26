Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister Robert Reck möchte, dass der Buga-Club und die Stadt für die Buga 2035 kooperieren. Doch viele Fragen nach den Folgen einer Zusammenarbeit sind noch offen.

Dessau-Rosslau/MZ. - Wenn es nach Oberbürgermeister Robert Reck geht, ist die Bundesgartenschau in Dessau-Roßlau in genau zehn Jahren im vollen Gange: Bisher graue Straßen im Stadtzentrum haben sich in blühende Bänder verwandelt, Brachflächen sind nun Treffpunkt für Familien, die dort spielen und picknicken, und leerstehende Gebäude beheimaten Ausstellungen und Ateliers.