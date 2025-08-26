weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Buga 2035 in Dessau-Roßlau: Kooperationsvertrag mit Buga-Club in Dessau? Stadträte kritisieren Vorhaben als „unkonkret“

Buga 2035 in Dessau-Roßlau Kooperationsvertrag mit Buga-Club in Dessau? Stadträte kritisieren Vorhaben als „unkonkret“

Dessau-Roßlaus Oberbürgermeister Robert Reck möchte, dass der Buga-Club und die Stadt für die Buga 2035 kooperieren. Doch viele Fragen nach den Folgen einer Zusammenarbeit sind noch offen.

Von Oliver Müller-Lorey 26.08.2025, 09:49
2035 soll in Dessau-Roßlau die Buga stattfinden.
2035 soll in Dessau-Roßlau die Buga stattfinden. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Dessau-Rosslau/MZ. - Wenn es nach Oberbürgermeister Robert Reck geht, ist die Bundesgartenschau in Dessau-Roßlau in genau zehn Jahren im vollen Gange: Bisher graue Straßen im Stadtzentrum haben sich in blühende Bänder verwandelt, Brachflächen sind nun Treffpunkt für Familien, die dort spielen und picknicken, und leerstehende Gebäude beheimaten Ausstellungen und Ateliers.