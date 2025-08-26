In Siptenfelde wird am Samstag, 30. August, wieder das Dorffest gefeiert. Und die Organisatoren suchen auch noch Teilnehmer für einen ganz besonderen Wettbewerb.

Für das Seifenkistenrennen in Siptenfelde werden noch Teilnehmer gesucht.

Siptenfelde/MZ. - Hexen, Teufel, flotte Flitzer und die Feuerwehr in Aktion: Zum Siptenfelder Dorffest am Samstag, 30. August, fahren die Vereine wieder alles auf. Zum 9. Mal wird gefeiert. Das Fest ist in gewohnter Manier ein Gemeinschaftsprodukt, auf die Beine gestellt von Kulturverein, Schützenverein, den Freunden der Freiwilligen Feuerwehr und der Feuerwehr selbst.