  4. Hexen, Teufel und Seifenkisten: Siptenfelde feiert Dorffest – das sind die Höhepunkte

In Siptenfelde wird am Samstag, 30. August, wieder das Dorffest gefeiert. Und die Organisatoren suchen auch noch Teilnehmer für einen ganz besonderen Wettbewerb.

Von Susanne Thon 26.08.2025, 11:24
Für das Seifenkistenrennen in Siptenfelde werden noch Teilnehmer gesucht. Foto: S. Thon

Siptenfelde/MZ. - Hexen, Teufel, flotte Flitzer und die Feuerwehr in Aktion: Zum Siptenfelder Dorffest am Samstag, 30. August, fahren die Vereine wieder alles auf. Zum 9. Mal wird gefeiert. Das Fest ist in gewohnter Manier ein Gemeinschaftsprodukt, auf die Beine gestellt von Kulturverein, Schützenverein, den Freunden der Freiwilligen Feuerwehr und der Feuerwehr selbst.