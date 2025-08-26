Die Großgörschener Laientheatergruppe „Langeweile im September“ probt derzeit ihr Stück für die diesjährige Aufführung. Wann die stattfindet und worauf sich das Publikum freuen kann.

Auch die Akteure, die gerade nicht dran sind, haben viel Spaß bei der Probe zu „Kaviar trifft Currywurst“.

Großgörschen - „Kaviar trifft Currywurst“ heißt das diesjährige Theaterstück der Laienspieltruppe „Langeweile im September“ aus dem Lützener Ortsteil Großgörschen. Die Gruppe, die ihren Entstehungsgrund im Namen trägt, probt dafür schon seit einigen Wochen. „Anfang Juni hatten wir die erste Idee, Ende Juni mussten wir uns noch mal umentscheiden“, sagt Organisatorin Linda Weber.