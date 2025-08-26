EIL
Großer Kassensturz Gibt es im nächsten Jahr im Rosarium Sangerhausen wieder eine Nacht der 1.000 Lichter?
Wie viele Besucher die Rosenstadt Sangerhausen GmbH bei der ersten Lichternacht seit 2019 gezählt hat und wer jetzt über die Zukunft der Veranstaltung entscheidet.
Aktualisiert: 26.08.2025, 15:08
Sangerhausen/MZ. - Die erste „Nacht der 1.000 Lichter“ im Europa-Rosarium Sangerhausen nach sechs Jahren Pause haben rund 2.400 Besucher miterlebt. Diese Zahl nannte der Chef der Rosenstadt Sangerhausen GmbH, Heiko Leßmann, auf Anfrage der Mitteldeutschen Zeitung.