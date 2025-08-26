Großaufgebot der Feuerwehr Lagerhalle in Flammen: Sperrmüll löst Großbrand auf Weißenfelser Recyclinghof aus
Im Süden von Weißenfels ist ein Feuer auf einem Recyclinghof ausgebrochen. Etwa 50 Feuerwehrleute sind derzeit im Einsatz.
Weißenfels. – Auf einem Recyclinghof in Weißenfels (Burgenlandkreis) ist eine Lagerhalle in Brand geraten. Wie eine Sprecherin des Landkreises mitteilte, brennt die Halle seit dem frühen Dienstagmorgen. Nach Angaben der Feuerwehr war das Feuer bis zum Mittag nicht gelöscht.
Demnach war in einer Werkhalle Sperrmüll aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Dieser griff auf das Gebäude über, was zu meterhohen Flammen und Rauchentwicklung führte, teilt die Polizei mit.
Rund 50 Feuerwehrleute seien im Einsatz. Ein Übergreifen der Flammen auf Bürogebäude und weitere Lagerflächen konnte verhindert werden.
Anwohner wurden mit Lautsprecherdurchsagen gewarnt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.