Im Süden von Weißenfels ist ein Feuer auf einem Recyclinghof ausgebrochen. Etwa 50 Feuerwehrleute sind derzeit im Einsatz.

Feuerwehrleute sind bei einem Brand in einem Gewerbegebiet in Weißenfels im Einsatz. Dort brannte eine Lagerhalle eines Recyclingunternehmens.

Weißenfels. – Auf einem Recyclinghof in Weißenfels (Burgenlandkreis) ist eine Lagerhalle in Brand geraten. Wie eine Sprecherin des Landkreises mitteilte, brennt die Halle seit dem frühen Dienstagmorgen. Nach Angaben der Feuerwehr war das Feuer bis zum Mittag nicht gelöscht.

Bis zum Mittag war das Feuer auf dem Recyclinghof in Weißenfels noch nicht gelöscht. (Foto: dpa/Sebastian Willnow)

Demnach war in einer Werkhalle Sperrmüll aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Dieser griff auf das Gebäude über, was zu meterhohen Flammen und Rauchentwicklung führte, teilt die Polizei mit.

Rund 50 Feuerwehrleute seien im Einsatz. Ein Übergreifen der Flammen auf Bürogebäude und weitere Lagerflächen konnte verhindert werden.

Anwohner wurden mit Lautsprecherdurchsagen gewarnt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.