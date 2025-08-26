Eine Lagerhalle im Coswiger Ortsteil Hundeluft (Landkreis Wittenberg) ist abgebrannt. Mehr als 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Voll mit Stroh! Lagerhalle in Coswig lichterloh in Flammen – Riesiger Schaden bei Brand

Coswig. - In der Nacht zu Dienstag ist eine Lagerhalle im Coswiger Ortsteil Hundeluft (Landkreis Wittenberg) in Brand geraten, teilt die Polizei mit.

Die Feuerwehr war mit über 50 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung vor Ort. (Foto: Feuerwehr Coswig - Anhalt)

Durch das Feuer sei das aus Heuballen und Agrartechnik bestehende Lagergut komplett zerstört wurden. Auch die auf dem Dach befindliche Photovoltaik-Anlage sei abgebrannt.

Die Feuerwehr bei den Löscharbeiten. (Foto: Feuerwehr Coswig - Anhalt)

Die Feuerwehr war mit über 50 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, so die Polizei weiter. Der Sachschaden werde vom Landwirtschaftsbetrieb auf fast eine Million Euro geschätzt. Zu Ursache des Brandes liegen noch keine Erkenntnisse vor.