Mit dem weiteren Ausbau des Glasfasernetzes kommt es zur halbseitigen Sperrung der Fahrbahn in der Bitterfelder Puschkinstraße.

Bitterfeld/MZ/cze. - Durch den Ausbau des Glasfasernetzes kommt es in einigen Tagen zu einer halbseitigen Sperrung der Fahrbahn in der Bitterfelder Puschkinstraße. Dort ist laut Stadt eine Ampelregelung angeordnet. Baken und Bagger sind bereits vor Ort. Doch wurde der für Mittwoch vorgesehene Sperrbeginn am Montag plötzlich verschoben.

Grund ist eine kleinere Havarie an einer Wasserleitung der Midewa in der B 100/Friedensstraße Ecke Wittenberger Straße. Diese soll in dieser Woche repariert werden. „Doch noch warten wir auf die verkehrsrechtliche Anordnung, wann und wo für die Schacht- und Reparaturarbeiten gesperrt wird“, teilt eine Midewa-Sprecherin mit.

Für dieser Sperrung muss die Puschkinstraße als Umleitungsstrecke freigehalten werden. Deshalb beginnen die dortigen Arbeiten samt Sperrung erst im Anschluss. Mit der Baumaßnahme verbunden wird es zeitlich versetzte Vollsperrungen an den Einmündungsbereichen Puschkinstraße/Schillerstraße und Puschkinstraße/Goethestraße geben. Die Arbeiten dauern voraussichtlich rund zwölf Tage.