Grusel-Abend im Maislabyrinth Premiere in Rackith: Schreie, Dunkelheit, Nervenkitzel – wie gruselig war der Abend im Mais?
Gut 700 Besucher haben am Sonnabend den ersten Grusel-Abend im Maislabyrinth an der B182 erlebt. Verkleidete Darsteller sorgen für Schreie und Nervenkitzel. Ob es Fortsetzung geben wird.
26.08.2025, 13:08
Rackith/MZ. - Dunkelheit legt sich über das Maisfeld an der B182. Die Gruppe steht eng zusammen, vier Leute, alle sind angespannt. Plötzlich bricht ein Schrei durch die Stille. Von rechts rauscht etwas durch die Pflanzen. Schritte, ein Knacken, dann taucht direkt vor den Besuchern eine Gestalt auf.