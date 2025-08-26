Gut 700 Besucher haben am Sonnabend den ersten Grusel-Abend im Maislabyrinth an der B182 erlebt. Verkleidete Darsteller sorgen für Schreie und Nervenkitzel. Ob es Fortsetzung geben wird.

Premiere in Rackith: Schreie, Dunkelheit, Nervenkitzel – wie gruselig war der Abend im Mais?

Allein zwischen meterhohen Maispflanzen: In der Dämmerung ist das Rackither Maislabyrinth zur unheimlichen Kulisse für den ersten Grusel-Abend geworden. Rund 25 Darsteller haben die Besucher das Fürchten gelehrt.

Rackith/MZ. - Dunkelheit legt sich über das Maisfeld an der B182. Die Gruppe steht eng zusammen, vier Leute, alle sind angespannt. Plötzlich bricht ein Schrei durch die Stille. Von rechts rauscht etwas durch die Pflanzen. Schritte, ein Knacken, dann taucht direkt vor den Besuchern eine Gestalt auf.