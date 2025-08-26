Die Vorbereitung auf die Saison in der Eishockey-Oberliga wird für die Bulls erneut ein Kraftakt. Sie trainieren komplett in Leipzig. Was Trainer Marko Raita dennoch optimistisch stimmt.

Wieder mehrere Wochen heimatlos: Wie Trainer Marko Raita bei den Bulls daraus das Beste machen will

Trainer Marko Raita ist bei den Bulls trotz herausfordernder Vorbereitung voller Tatendrang.

Leipzig/MZ - Ein wenig erinnern die Saale Bulls am Montagvormittag wieder an Heimatlose, an Vagabunden: aus der Tasche lebend, mit Sack und Pack von A nach B ziehend. Improvisation inklusive: Nach dem ersten Training des Eishockey-Oberligisten im Leipziger Kohlrabizirkus wird gleich eine Metallsäge ausgepackt, um einen Schläger zurechtzustutzen.