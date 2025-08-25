MZ hat recherchiert, was der Grund dafür war, dass ein Mann nachts an der B 91 angefahren und durch die Luft geschleudert wurde. Die Polizei hat ziemlich eindeutige Ermittlungsergebnisse.

Mann aus Merseburg im Koma - So kam es zu schwerem Unfall an der B91

An dieser Kreuzung auf der B91 in Merseburg wurde der Mann von einem Auto erfasst. Nach dem schweren Unfall wird jetzt in der Stadt diskutiert: Wie gefählich ist die Bundesstraße?.

Merseburg/MZ. - Sind Merseburgs Kreuzungen zu gefährlich? Muss hier dringend etwas getan werden? Der Mann, der bei einem Unfall auf der B 91 in der Nacht zum 16. August schwer verletzt wurde, liegt nach MZ-Informationen derzeit im Koma.