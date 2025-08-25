Unglück in Merseburg Mann aus Merseburg im Koma - So kam es zu schwerem Unfall an der B91
MZ hat recherchiert, was der Grund dafür war, dass ein Mann nachts an der B 91 angefahren und durch die Luft geschleudert wurde. Die Polizei hat ziemlich eindeutige Ermittlungsergebnisse.
Aktualisiert: 26.08.2025, 10:32
Merseburg/MZ. - Sind Merseburgs Kreuzungen zu gefährlich? Muss hier dringend etwas getan werden? Der Mann, der bei einem Unfall auf der B 91 in der Nacht zum 16. August schwer verletzt wurde, liegt nach MZ-Informationen derzeit im Koma.