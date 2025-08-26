Gleich vier Projekte sind in den vergangenen Tagen und Wochen realisiert worden. Der Ortsbürgermeister Clemens Zugowski sagt dazu: Eine kleine Stadt hilft sich selbst.

Bürger in Pretzsch packen an: Was sich in der Stadt verändert hat

Ein Kraftakt: Jede Menge Kies muss per Schubkarre zum neuen Spielgerät transportiert werden.

Pretzsch/MZ. - „Eine kleine Stadt hilft sich selbst“, bringt es Clemens Zugowski, Ortsbürgermeister in Pretzsch, auf den Punkt. Angesichts der finanziell prekären Lage in Bad Schmiedeberg sei das auch gar nicht anders möglich. Damit sich etwas tut, brauche es ehrenamtliches Engagement. Und davon ist in den vergangenen Tagen und Wochen viel zu sehen gewesen in der Stadt an der Elbe.