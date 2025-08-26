Die Dessauer Firma „Klinker Schlote“ handelt seit 35 Jahren mit Tonprodukten und anderen Baustoffen. Wie das Familienunternehmen sich einen Namen gemacht hat.

Vom Garagenhandel zum europaweiten Händler - Wie sich „Klinker Schlote“ am Markt behauptet

Klinker Schlote wird in der dritten Generationen geführt: Im Unternehmen arbeiten unter anderem (v.l.n.r.) Toni, Mark und Siegmund sowie Katrin Schlote.

Dessau/MZ. - Wer ein Haus bauen will, kommt nicht drum herum, sich Gedanken über die Fassade und das Dach zu machen. Doch was müssen Bauherren dabei beachten? Wie soll die Fassade aussehen? Welche Materialien möchte oder braucht man?