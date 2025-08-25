Michael Barta war der erste Trainer der Saaleteufel, nun ist er nach einem tragischen Unfall verstorben. Wie sich Bulls-Präsident Daniel Mischner an ihn erinnert.

Halle/MZ/CKI - Die Saale Bulls und der Hallesche Eissportclub trauern um ihren ehemaligen Trainer Michael Barta, der an den Folgen eines schweren Fahrradunfalls verstarb. Barta war 1999 vom Vorgänger der Bulls, den Saaleteufeln, als Cheftrainer verpflichtet worden. Später flog seine ausgedachte Vita auf, wonach er für sein Heimatland Tschechien und in der NHL für die Montreal Canadiens gespielt haben soll. Übel nahm ihm das bis heute niemand.