Zeitz hatte seit jeher viele Geschäfte in den Einkaufsstraßen im Zentrum. Manche waren lange in einer Hand, andere wechselten häufiger. In einer Serie blickt die MZ auf den Wandel.

Blick in die Zeitzer Innenstadt in den 80er Jahren

Zeitz - Wenn es um die Zeitzer Innenstadt geht, hat jeder seine persönlichen Erinnerungen: „Dort gab es doch mal diesen Laden!“ oder „Erinnerst du dich noch, wie das zu DDR-Zeiten aussah?“ Wer mit Zeitzern ins Gespräch kommt, hört solche Sätze immer wieder. Grund genug für die MZ, sich in loser Folge der Vergangenheit der Zeitzer Einkaufsmeile zu widmen.

Erinnert wird in den Texten an frühere Geschäfte, persönliche Anekdoten und Umgestaltungen - kurz: Der Wandel der Einkaufsstraßen wird erlebbar. Selbstverständlich sind dabei zahlreiche historische Fotos zu sehen.

Und natürlich können sich auch Leser beteiligen. Wenn Sie alte Fotos oder Erinnerungen haben, wenden Sie sich per Post oder persönlich an die MZ Zeitz, Humboldtstraße 3-5, 06712 Zeitz, oder per E-Mail an [email protected].

Bisher sind folgende Serienteile erschienen:

Die Serie wird noch fortgesetzt, weitere Erinnerungen, persönliche Geschichten und Fotos sind willkommen.