In den 1970er Jahren passierte ziemlich viel in Zeitz, vor allem auch in der Innenstadt. Einkaufsbummel standen auf der Tagesordnung. Warum es die Leute in die Stadt zog.

Einkaufsbummel im Juli 1983 in der belebten Zeitzer Innenstadt, hier in der damaligen Leninstraße, heute Roßmarkt: Nahezu zu jeder Tageszeit waren sehr viele Leute unterwegs, natürlich auch immer in der Hoffnung, dass es „irgendwo irgendetwas gab“.

Zeitz/MZ. - „Heute würde man vielleicht Schnäppchenjagd dazu sagen“, schreibt Sabine Müller, die die heimatgeschichtliche Serie zum Handel und den Innenstadtgeschäften in Zeitz in den zurückliegenden Jahrzehnten „mit großem Interesse“ verfolgt, „nur dass es in den 1970er und 1980er Jahren, woran ich mich gut erinnere, nicht um Schnäppchen ging. Vielmehr hoffte man, wenn man seine Runde in der Stadt drehte, dass es vielleicht irgendwo irgendwas gab.“ Auf jeden Fall waren immer sehr viele Leute in den Innenstadtstraßen unterwegs.