Geschichte der Zeitzer Innenstadt Erinnerungen werden wach: Schlangestehen vor Teddy und Flacon in der Einkaufsmeile von Zeitz

Zeitz hatte seit jeher viele Geschäfte in den Einkaufsstraßen im Zentrum. Manche waren lange in einer Hand, andere wechselten häufiger das Angebot. Was vor 60 oder 40 Jahren aktuell war.