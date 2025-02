Erinnerungen an Wendezeit in Zeitz Ein Haus voller Leben in der Zeitzer Innenstadt: Wie es um 1990 im Haus der DSF aussah

Das große Haus in der damaligen Leninstraße in Zeitz lockte noch 1990 mit Gaststätte, Saal und Freisitz zu vielen Veranstaltungen. Was in Erinnerung geblieben ist.