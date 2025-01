Geboren in den 1980er Jahren, eingeschult zu DDR-Zeiten – und dann kam die Wende, der Aufbruch, die großen Veränderungen. Welche Erinnerungen geblieben sind.

Erinnerungen eines „Wendekinds“: Grad noch Jungpionier und schon unterwegs in den Westen

Geschichten aus der Wendezeit in Zeitz

Die Aufnahme der Tröglitzer Erstklässler in die Pionierorganisation erfolgte im Spätherbst 1988 am Gedenkstein für John Schehr.

Zeitz/MZ. - Zeitzeugen-Blick auf die Zeit 1989/90: Wie Mosaiksteine Teil eines großen Ganzen sind, bilden bestimmte Erlebnisse unvergessliche Episoden für ein Leben lang, auch wenn sie noch so banal und unbedeutend erscheinen mögen. Dabei sind sie bisweilen wichtige Erinnerungsmomente, die sich beim Rückblick an längst Vergangenes zu einem Stimmungsbild verdichten, das viel darüber verrät, wie Menschen die Situation damals in ihrer ganz persönlichen Gefühlslage erlebt haben.