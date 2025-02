Heidrun und Jürgen Schwier starteten in den 1990ern in der Kalkstraße in Zeitz noch mal durch.

Zeitz/MZ. - Nähmaschine kaufen oder reparieren? Oder das Teil läuft nicht, wie es soll? Schwiers können helfen. Was kann ich dem Kind schenken? Bei Schwiers findest du was. Und vor allem: Wo drehten sich in Zeitz in der Vorweihnachtszeit Holzpyramiden neben Räuchermännchen und Nussknackern im Schaufenster? Richtig: Bei Schwiers in der Kalkstraße 1. Kein Wunder, dass bei den Anregungen der Leser zur heimatgeschichtlichen Serie über Geschäfte und Einkaufen in der Zeitzer Innenstadt immer wieder der Name „Nähmaschinen-Schwier“ fällt. Aber es war ja so viel mehr als Nähmaschinen.