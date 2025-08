Auf der Insel in Mehringen dreht sich beim Oldtimer- und Zweitakt-Treffen der „Blauen Fahne“ alles um knatternde Motoren, seltene Fahrzeuge und nostalgische Technik. Trotz des wechselhaften Wetters zieht das Event zahlreiche Besucher und Sammler aus der Region und darüber hinaus an.

Oldtimer in Mehringen

Darf natürlich beim Zweitakt-Treffen in Mehringen nicht fehlen: der Trabant 601.

Mehringen/MZ - Wenn blauer Zweitakt-Dunst über der Festinsel liegt und das Knattern alter Motoren in der Luft liegt, dann ist klar: In Mehringen läuft wieder das Oldtimer- und Zweitakt-Treffen der „Blauen Fahne“. Trotz wechselhaften Wetters zieht es zahlreiche Liebhaber historischer Fahrzeuge auf das Festgelände – und sogar mehr als im vergangenen Jahr, wie Martin Thormann vom Organisationsteam zufrieden feststellt.

Zweiräder – vor allem Simsons – so weit das Auge reicht. (Foto: Frank Gehrmann)

Dicht an dicht stehen auf der Mehringer Insel die Fahrzeuge – Zweitakter und Oldtimer. (Foto: Frank Gehrmann)

Gemeinsam mit seinem Bruder Kay und den anderen Aktiven der „Blauen Fahne“ hat Thormann in den vergangenen Wochen intensiv organisiert, vorbereitet und koordiniert. Der Aufwand zahlt sich aus. Die Festinsel ist prall gefüllt mit liebevoll restaurierten Fahrzeugen – und Besuchern, die fachsimpeln, staunen oder einfach nur genießen.

Unterwegs mit einem Meldekrad der NVA mit Beiwagen. (Foto: Frank Gehrmann)

Geländegängig über die Mehringer Insel. (Foto: Frank Gehrmann)

Von Simson-Schwalben über Trabis, Wartburgs und Motorräder aller Art bis hin zu alter Landtechnik reicht das Spektrum – eine rollende Zeitreise durch die Fahrzeuggeschichte. Auch historische Feuerwehrfahrzeuge sind vertreten, ebenso wie seltene Gefährte, wie die Monax Einachsschlepper.

Zweitakt- und Oldtimerfreunde hatten jede Menge zum Schauen und Staunen. (Foto: Frank Gehrmann)

Max Berger aus Freckleben mit seinem Monax Einachsschlepper. (Foto: Frank Gehrmann)

Max Berger aus Freckleben ist mit seinem Vater angereist – dabei haben sie zwei dieser seltenen Einachsschlepper, die zwischen 1952 und 1962 vom Guss- und Armaturenwerk Kaiserslautern gebaut wurden. „Wir haben sogar zehn Monax zu Hause in unserer Halle“, erzählt er. Die Familie betreibt hobbymäßig eine kleine Landwirtschaft und nutzt die Fahrzeuge auch heute noch. Ersatzteile? Kein Problem: „Wir stehen mit Monax-Besitzern aus ganz Deutschland und unter anderem in der Schweiz in Kontakt.“ Da werde für Teile auch schonmal durchs ganze Land gefahren.

Fachsimpeln an der MZ ETS. (Foto: Frank Gehrmann)

Wenn der ABV auf der Insel nach dem Rechten schaut. (Foto: Frank Gehrmann)

Ein echtes Schmuckstück präsentieren Andrea Engel und Erik Weise aus Aschersleben: ein BMW-Motorrad, Baujahr 1934. „Wir fahren oft damit raus“, erzählt Andrea Engel. „Man erlebt die Natur ganz anders, weil man nicht so schnell unterwegs ist – 80 km/h ist das Maximum.“ Eric Weise ergänzt schmunzelnd: „Von null auf 80 in einer halben Stunde.“

Andrea Engel und Erik Weise aus Aschersleben mit ihrem BMW-Krad, Baujahr 1934. (Foto: Frank Gehrmann)

Gar nicht so einfach: Auf dem Simson-Parcours musste eine Flasche von einem Tisch auf den anderen gebracht werden. Am besten stehend. (Foto: Frank Gehrmann)

Auch abseits der Ausstellungsflächen ist viel los: Ein Simson-Parcours fordert Fahrgeschick, auf einem kleinen Teilemarkt wird gestöbert, getauscht, gefachsimpelt. Ein Quad-Parcours sorgt vor allem bei den kleinen Besuchern für Action, das bunte Kinderprogramm rundet das Wochenende ab.

Spaß für die kleinen Besucher auf dem Quad-Parcours. (Foto: Frank Gehrmann)

Ob Schwalbe oder S51 - vor allem bei Jugendlichen ist die „Simme“ wieder sehr gefragt, (Foto: Frank Gehrmann)

„Wir haben wieder den Nerv der Besucher getroffen“, resümiert Martin Thormann zufrieden. Und eins steht bereits fest: Auch im kommenden Jahr wird es wieder heißen: Start frei für das Oldtimer- und Zweitakt-Treffen auf der Insel in Mehringen.