Nicht nur jede Menge fliegender Händler veränderten das Stadtbild der Zeitzer Innenstadt. Und sie verkauften auch nicht nur Südfrüchte. Was davon in Erinnerung blieb.

Geschichten der Wendezeit in Zeitz

Veränderungen gab es im Zeitzer Stadtbild: : Die Deutsche Bank übernahm 1990 das Gebäude der ehemaligen Staatsbank der DDR in der Brüderstraße.

Zeitz/MZ. - Zeitzeugen-Blick auf die Zeit 1989/90 – oder woran sich ein „Wendekind“ erinnert, darum geht es in den folgenden Beiträgen. Und da spielen Veränderungen im Stadtbild von Zeitz eine Rolle, fliegende Händler und die Boulevardpresse, die reißenden Absatz in der Innenstadt fand.

Boulevardpresse findet reißenden Absatz in Zeitz

Fliegende Zeitungshändler vertrieben 1990 die „Bild“-Zeitung mitten im Stadtzentrum vor dem Haus der DSF „Maxim Gorki“ in der damaligen Leninstraße 13 in Zeitz und fanden reißenden Absatz. Denn eine solche unverblümte, immer wieder skandalisierende Boulevardpresse mit schonungslosen Schlagzeilen auf der Titelseite kannte man bis dahin in der DDR nicht. Ein zentrales Dauer- und Lieblingsthema der Journalisten war der gestürzte und längst schwerkranke SED-Generalsekretär Erich Honecker, dessen absehbar zum Tod führende Krebserkrankung ohne Würde bis ins kleinste Detail immer wieder aufs Neue bis 1994 von dem Blatt ausgeschlachtet wurde.

Honeckers Ende beschäftigte unentwegt mit großen Schlagzeilen auf der Titelseite die Boulevardpresse – bis 1994. Die Blätter wurden in der Innenstadt von fliegenden Händlern verkauft und fanden reißend Absatz. Foto: Archiv Petrik Wittwika

Verkauft wurde auf dem Roßmarkt und anderen Plätzen auch direkt aus Kleintransportern oder Pkw und ihren Anhängern heraus. Bananen, Orangen und andere Südfrüchte, die Sehnsuchtsobjekte in der DDR-Mangelwirtschaft waren und auf die sich immer der Blick nach dem „Westen“ gerichtet hatte, wurden jetzt auf einmal mitten in Zeitz von Händlern aus der BRD verkauft.

Mehr Händler, mehr Farbe in Zeitz

Auch Käsehändler machten lautstark von sich reden und gaben als Bonus beim Kauf einen Käsehobel mit dazu. Der nach wie seinen Dienst treu versieht.

Endlich mehr Farbe gab es auch auf einem ganz anderen Gebiet: Zahlreiche Fotografenstudios witterten jetzt ihre große Chance in der DDR-weit sehr gut aufgestellten Schullandschaft. Jedes Jahr einmal entstand fortan in den Schulen ein Klassenfoto zusammen mit einer Porträtmappe für jeden Schüler, die sogar Minibilder zum Aufkleben bereithielt.