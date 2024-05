Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Lützen/MZ. - Auch in Lützen stößt das geplante Interkommunale Industrie- und Gewerbegebiet (IKIG) auf Widerstand. So sollten in den Tagesordnungspunkten zehn, elf und zwölf der jüngsten Stadtratssitzung formaljuristische Weichen gestellt werden, die beispielsweise zunächst Fläche und Grenzen des möglichen Gebietes definieren. Anders an das Thema herangehen wollte hingegen Stadträtin Dorothee Berthold (parteilos/Grüne-Fraktion), die es lieber gesehen hätte, zuerst mit den Eigentümern der entsprechenden Grundstücke das Gespräch zu suchen. Marcus Berndt (Bürgerliste) stellte klar, man könne nicht willkürlich mit Grundstückseigentümern reden, bevor man nicht die Grenzen des betroffenen Gebietes festgelegt habe.