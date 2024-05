Die Gemeinde Farnstädt im Weida-Land führt demnächst eine Befragung der Einwohner durch, ob diese die Erweiterung des Windparks in Farnstädt wünschen. In welchem Zeitraum und wie das Verfahren der Bürgerbefragung ablaufen soll.

Wünschen Sie die Erweiterung des Windparks in Farnstädt? Diese Frage wird den Einwohnern der Gemeinde in der Bügerbefragung gestellt.

Farnstädt/MZ - Der Gemeinderat Farnstädt hat die angekündigte Bürgerbefragung zum Thema Erweiterung des Windparks auf den Weg gebracht. Er beschloss in jüngster Sitzung die Durchführung der Abstimmung sowie die Einzelheiten zum Ablauf. Demnach startet die schriftliche Befragung am 10. Juni und endet am 5. Juli um 12 Uhr. Die Frage, die den Bürgern der 1.400-Einwohner-Gemeinde gestellt wird, lautet: Wünschen Sie die Erweiterung des Windparks in Farnstädt? Es kann nur mit „Ja“ oder „Nein“ geantwortet werden.