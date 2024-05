Die Festivalsaison 2024 ist eröffnet. Doch schon bevor das Sputnik Spring Break am Freitagabend offiziell eröffnet wurde, feierten Tausende auf dem Campingplatz. Viele haben kreative Ideen und handwerkliches Geschick.

Um 18 Uhr öffneten sich die Festivaltore zum ersten Mal in diesem Jahr. Tausende gut gelaunte Besucher strömten auf das Gelände.

Pouch/MZ. - Ganz langsam am rechten Seil ziehen, das Brett mit dem Bierbecher in der Mitte ausrichten, Mund auf, ein Ruck – und zack, ergießt sich die warme Brühe auf das T-Shirt des Festivalbesuchers. „Schade“, sagt Felix Brabec mit einem Lachen. Auch den jungen Mann stört nicht, dass er gerade einen Viertelliter Bier auf seinem Shirt verteilt hat. Es ist eben wieder Sputnik Spring Break, da lässt sich niemand so leicht die Laune vermiesen.