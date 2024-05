Festival-Vorbereitung in Pouch: Einblick in den Sputnik Spring Break 2024

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Pouch/MZ. - Der Countdown läuft. In weniger als einer Woche wird die Halbinsel Pouch vom Partyfieber gepackt sein. Das Sputnik Spring Break geht vom 17. bis 20. Mai in seine 15. Runde. Schon am Mittwoch öffnen die Campingplätze für das Spektakel des Jahres am Goitzschesee ihr Tore.