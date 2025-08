Ohne Ehrenamtliche läuft bei der Bahnhofsmission auch in Halle gar nichts, doch die Zahl dieser Mitarbeiter sinkt. Ein Engagierter erzählt, warum die Tätigkeit auch für ihn bereichernd ist.

Not bei der Bahnhofsmission in Halle: Helfer dringend gesucht

Ehrenamt in Sachsen-Anhalt

Halle (Saale)/MZ. - Er hat nicht lange überlegen müssen, als dieser Hilferuf ihn erreichte: Heike Müller, Leiterin der halleschen Bahnhofsmission, war am Telefon und bat Axel Prescher um Unterstützung. So hat der Ruheständler, seit knapp vier Jahren ehrenamtlich bei der Bahnhofsmission Halle aktiv, seinen vierten zusätzlichen Dienst über das vereinbarte Pensum hinaus übernommen. Es sei für ihn keine Frage gewesen, einzuspringen, sagt er. Schließlich sei es darum gegangen, dass die Bahnhofsmission auch an diesem Tag ihre gewohnten Dienste anbieten konnte.