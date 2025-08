Das Margarethenfest in Bad Schmiedeberg hat wieder ein Kurfürstenpaar: Wer die Rolle in diesem Jahr spielen wird.

Gewandanprobe beim Trachtenverein in Wittenberg: Olaf und Levana Reichert

Bad Schmiedeberg/MZ. - Großer Auftritt am Samstag und am Sonntag: Bad Schmiedeberg hat wieder ein Kurfürstenpaar. Das gehört natürlich zu einem ordentlichen Margarethenfest. Menschen zu finden, die sich vorstellen können, in diese Rolle zu schlüpfen, ist aber bisweilen gar nicht einfach.