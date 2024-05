Fulminanter Start in die Festivalsaison Das war der erste Abend - Sputnik Spring Break 2024 bringt Sido, Timmy Trumpet und ein Sinfonieorchester

Der erste Abend des Sputnik Spring Breaks an der Goitzsche war ein fulminanter Start in das Wochenende und überzeugte mit einer großen Bandbreite an Genres. Vor allem zu Sido und Timmy Trumpet war der Platz vor der Hauptbühne brechend voll. Das Einsatzgeschehen war überschaubar.