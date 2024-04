Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Nessa/MZ. - „Wir leben in einem gefährlichen Zeitalter. Der Mensch beherrscht die Natur, bevor er gelernt hat, sich selbst zu beherrschen“, lautet ein Zitat von Albert Schweitzer, welches am Freitagabend an die Wand des Saals der Gaststätte Henning in Nessa projiziert wurde. Es fasst aus Sicht der Menschen, die dorthin eingeladen hatten, gut zusammen, worum es ihnen geht. Bei ihnen handelt es sich um Mitglieder einer Bürgerinitiative (BI), die sich in Nessa gegründet hat und sich gegen das geplante interkommunale Industrie- und Gewerbegebiet (IKIG) ausspricht, welches im Rahmen des Strukturwandels um die Autobahn 9 und Bundesstraße 91 herum entstehen und bis circa 500 Meter an das Dorf heranreichen soll.