Viele Stolpersteine in Halle erinnern an vertriebene und ermordete Opfer der Nationalsozialisten. Auch dem jüdischen Ehepaar Curt und Johanna Lewin wird auf diese Weise gedacht - ihre Geschichte bewegt die Stadt bis heute.

Halle/MZ - Er war Teilhaber des größten Kaufhauses der Stadt Halle. Curt Lewin wurde 1881 in Zeitz (im heutigen Burgenlandkreis) geboren und entwickelte sich zu einem der prägenden Kaufleute in Halle. Das 1929 neu errichtete Kaufhaus am Markt existiert bis heute – damals wurden Seidenstoffe, Gardinen und Damenkleider in dem Geschäft verkauft.