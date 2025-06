Köthen/MZ. - Dafür, dass ihnen eine große Künstlerkarriere bevorstehen könnte, sitzen die beiden jungen Damen ziemlich still in der Schulbank. „Sie sind sehr bescheiden“, kommentiert ihr Kunstlehrer Thomas Blaszcyk den Anblick. Bescheiden und überaus selbstkritisch. Immerhin lächeln sie freundlich, was eine gewisse Vorfreude auf den kommenden Mittwoch erahnen lässt. Auch wenn Lilly Cathleen Waldau und Emma Kutter selbst nicht in Berlin sein werden, ihre Bilder sind schon dort. Sie sind Teil einer Ausstellung des Ludwigsgymnasiums in der Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt in der Hauptstadt.

