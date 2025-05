Holocaust-Opfer Von Christen vor den Nazis versteckt, dann doch deportiert – das Schicksal der Jüdin Ida Ott aus Weißenfels

Vor 80 Jahren endete mit dem Zweiten Weltkrieg auch die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten. An ihre Opfer erinnern vielerorts Stolpersteine, in Weißenfels zum Beispiel an die Jüdin Ida Ott.