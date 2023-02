Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ - Landrat André Schröder (CDU) hat mit Verärgerung auf das MZ-Interview mit der Integrationsbeauftragten der Landesregierung, Susi Möbbeck (SPD), reagiert. „Selten klaffen Lebenswirklichkeit und Interviewtext so weit auseinander“, schrieb er ihr in einem persönlichen Brief, der der MZ vorliegt. „Die Kommunen einerseits für ihre ,grandiose Leistung’ zu loben und danach ihre Probleme annähernd vollständig zu ignorieren, grenzt an Hohn“, so Schröder weiter.

