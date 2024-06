Rauch gemeldet Feuer in leerstehender Werkhalle in Greppin - Vier Männer flüchten vor Sicherheitsdienst

In der Nacht zum Sonntag ist es in einer leerstehenden Werkshalle in der Zwiprostraße in Greppin zu einem Feuer gekommen. Das hat die Polizei Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.