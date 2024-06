Merseburg/MZ/und. - Am Samstag zwischen 19 und 22 Uhr haben Unbekannte In Merseburg ein E-Bike gestohlen. Es war am Domplatz abgestellt und mit einem Schloss gesichert. In Roßbach auf dem Campingplatz am Hassesee wurde in der Nacht zu Sonntag ebenfalls ein gesichert abgestelltes hochwertiges E-Bike gestohlen.

Hinweise bitte an das Revier Saalekreis unter Telefon 03461/44 60