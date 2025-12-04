Neben den großen Weihnachtsmärkten locken auch kleinere Veranstaltungen. In Harzgerode lädt die Gemeinschaftsschule zum Weihnachtsmarkt ein. Außerdem finden die Adventswege und das Schauschmieden statt.

Zum Weihnachtsmarkt in der Gemeinschaftsschule ist die Ende Oktober erstmals aufgeführte Feuershow der Schüler noch mal zu erleben.

Harzgerode/Mägdesprung/MZ/tho. - Die Zeit der Weihnachtsmärkte ist wieder da. Neben den großen Märkten locken allerorts auch kleine, aber feine Angebote.

Zum zweiten Mal lädt die Gemeinschaftsschule Harzgerode zu einem Weihnachtsmarkt ein. Er findet am Donnerstag, 4. Dezember, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr auf dem Schulgelände im Neudorfer Weg statt. In weihnachtlicher Atmosphäre dürfen sich die Besucher auf selbst Gebasteltes, selbst Gebackenes und kleine Überraschungen freuen. Der Schulförderverein beteiligt sich mit einer Tombola. Und heiß wird’s: Denn auch eine Feuershow wird es geben. Einstudiert von Schülern der Gemeinschaftsschule unter fachkundiger Anleitung der Mägdesprunger Feuerkünstlerin Silvana Lehmann erlebte die Show, bei der Fackeln und Feuerfächer, brennende Bälle an Ketten und Hulahoop-Reifen zum Einsatz kommen, Ende Oktober ihre Premiere auf den Terrassen am Schlossberg.

In Harzgerode finden die Adventswege statt. Aber nicht nur. Foto: Susanne Thon

Alle, die sie damals verpasst haben (oder noch mal sehen wollen), bietet sich auf dem Schulhof eine weitere Gelegenheit.

Lesen Sie auch: Einzigartige Highlights im Lichterglanz: Adventsstadt Quedlinburg öffnet ihre Tore: Hier gibt es Informationen von Angeboten bis zum Parken

Auch interessant: Weihnachtsmarkt in Wernigerode 2025: Alle wichtigen Infos und Termine

Feuer wird am Wochenende auch noch woanders entfacht: In der Schmiede am Carlswerk in Mägdesprung. Beim Schauschmieden werden Besucher am Samstag, 6. Dezember, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr mit dem wohl ältesten Handwerk der Menschheit vertraut gemacht; sie können dem Schmied bei der Arbeit über die Schulter schauen und allerhand Wissenswertes, beispielsweise über Hufbeschlag und Wagenbau, erfahren. Anmeldungen unter 0172/3 61 48 21 sind erwünscht, aber nicht zwingend erforderlich.

Lesen Sie auch: Umzug von der Drogerie ins Elektrohaus: Besonderes Comeback: Wie ein alter Weihnachtsmann Erinnerungen in Harzgerode weckt

Außerdem finden am kommenden Wochenende die Adventswege in Harzgerode statt: auf dem Marktplatz mit Kindereisenbahn, Kinderkarussell, Greifautomat und Ballwerfbude sowie Ständen, an denen es Herzhaftes wie auch Süßes gibt. Im Schloss und Schlosshof mit Buden, Bücherflohmarkt und Weihnachtswette und Weihnachtsmannsprechstunde. Und in der Kirche mit einem adventlichen Programm, Kirchen- und Turmführungen. Auch das Elektrohaus Schlink, das Gasthaus zur Harzbahn und das Schöne-Dinge-Lädchen beteiligen sich mit vorweihnachtlichen Angeboten.