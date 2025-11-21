Mit der Eröffnung des Weihnachtsmarktes wird Quedlinburg wieder zum Besuchermagneten. Gäste aus nah und fern erwarten beliebte Angebote und festliche Höhepunkte in der Kernstadt und den Ortschaften Gernrode und Bad Suderode.

Adventsstadt Quedlinburg öffnet ihre Tore: Hier gibt es Informationen von Angeboten bis zum Parken

Lichterglanz, die stimmungsvolle Kulisse der Häuser rund um den Markplatz, viele Angebote: Der Weihnachtsmarkt in Quedlinburg lädt bald wieder zum Besuch ein.

Quedlinburg/MZ. - Der Baum steht ebenso wie die große Pyramide, ringsherum werden auf dem Marktplatz in Quedlinburg die Stände aufgebaut, werden geschmückt und bestückt; auch am Mathildenbrunnen laufen die Vorbereitungen.