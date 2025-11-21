Seit dem Besuch des Bundesaußenministers in Syrien ist erneut die Diskussion aufgeflammt, ob die Kriegsflüchtlinge zurückkehren sollen. Syrer aus Weißenfels und Zeitz haben eine klare Meinung.

Zurück in die Ruinen? Wie Betroffene die Debatte in Deutschland und die Lage in Syrien einschätzen

Die Zeitzer Syrer Ammar Sabsoob (links) und Noureddin Zaki können noch nicht einschätzen, in welche Richtung sich ihr Heimatland entwickelt.

Weissenfels/Zeitz/MZ. - „In dem Haus war unsere Wohnung. Und das war mal meine Schule“, sagt Noureddin Zaki, während er der MZ Videos und Fotos von Gebäuden eines Vororts der syrischen Hauptstadt Damaskus zeigt, die kaum noch als solche bezeichnet werden können. „Wie sollen Menschen in den Trümmern leben?“, fragt er.