Wirtschaft in Anhalt-Bitterfeld Der „Keksomat“ kann mehr: Landbäckerei in Hinsdorf kämpft mit Automaten gegen fehlendes Personal

Seit Oktober steht neben der Hinsdorfer Landbäckerei Elze ein Automat. Dort kann man rund um die Uhr zum Beispiel Brötchen und Kuchen kaufen. Warum dieser Schritt nötig wurde und man im Automaten keine Sahnetorte finden wird.