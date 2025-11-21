Steve Villmann, der jetzt in Landsberg lebt, hat sich in der 13. Runde durchgesetzt. Spannung an der Spitze der Gesamteinzelwertung wird immer größer.

Naumburg/tok. - Steve Villmann aus Landsberg hat die 13. Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Der 36-jährige Altenpfleger, der in Laucha arbeitet und früher für den Naumburger BC sowie den SCN aktiv war, bevor ein Kreuzbandriss das Karriere-Ende bedeutete, kam als Einziger auf zwölf Punkte.

Für den Gesamtsieg gibt es am Ende der Hinrunde eine BLK-Guthabenkarte im Wert von 500 Euro, spendiert von der Firma ESM. In dieser Wertung ist es noch spannender geworden; jetzt liegen drei Tipper gleichauf vorn.

Resultate/Steve Villmanns Tipps:

FC RSK Freyburg – Rot-Weiß Weißenfels 1:1/1:1

SC Naumburg – LSG Lieskau 6:1/3:1

Rot-Weiß Kemberg – Blau-Weiß Farnstädt 2:0/1:4

1. FC Zeitz – SG Reppichau 0:1/1:2

TSV Leuna – VfB Gräfenhainichen 0:0/2:2

ESV Herrengosserstedt – Baumersrodaer SV 2:0/3:1

Nessa/Teuchern – SC Naumburg II 0:0/2:0

SV Spora – Blau-Weiß Borau 3:0/3:0

Blau-Weiß Bad Kösen II – FSV Klosterhäseler II 1:1/2:1

Reichardtswerben/Markwerben – Bad Bibra/Saubach 4:4/1:0

Stand der Gesamtwertung:

1. Axel Böttger (Wetzendorf) 99

1. Lucas Hoffmann (Laucha) 99

1. Ralf Nebe (Freyburg) 99

4. Claudia Seifarth (Naumburg) 98

5. Juliane Gorn (Freyburg) 97

5. Martin Schumann (Freyburg) 97

5. Matthias Meissner (Laucha) 97

5. Hildegard Haller (Gernstedt) 97

9. Steve Villmann (Landsberg) 95

9. Heiko Richter (Hassenhausen) 95

Das beste Team der Gesamtwertung bleiben die „Freyburger Jungs“ Ralf Nebe, Tino Jaenisch und Jens Butthof mit nun 91,67 Punkten im Schnitt. Knapp dahinter auf Platz zwei liegt „Becherovka16“ mit Claudia Seifarth, Heike Knörrich und Peggy Beier (Naumburg/Freyburg/91,0). Für den Sieg in der Mannschaftsgesamtwertung gibt es am Ende der Hinrunde einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder.